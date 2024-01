"Je voulais coacher une équipe qui a le potentiel pour être dans le Top 3 mais..." : Ivan Leko joue la transparence

Ivan Leko est appelé à redresser le Standard en cette deuxième partie de saison. Le Croate entend bien sortir le club d'une situation qui ne lui convient pas.

Avec un partage très encourageant face à Dortmund (3-3) et une première victoire face au FC Lucerne, le Standard semble bien réagir à son changement d’entraîneur. Ivan Leko doit désormais redresser l’équipe après les derniers mois difficiles.

Pourtant, l’entraîneur avoue au micro de la RTBF qu’il a dû mettre de l’eau dans son vin pour venir : "Lorsque j’ai entamé les discussions avec les dirigeants, j’ai dit que je voulais coacher une équipe qui a le potentiel pour être dans le top 3. Malheureusement pour nous, c’est impossible cette année. Il m’a donc fallu du temps pour comprendre si je pouvais me voir dans ce projet. En connaissant la grandeur du club, l’ambition et l’amour des supporters pour leur équipe, j’ai trouvé d’autres motivations".

Maintenant qu’il est installé sur le banc rouche, Leko est à fond dans le projet et attend la pareille de tout le monde : “Je veux que l’équipe soit dynamique, rapide, verticale. Il faudra être prêt physiquement et mentalement pour jouer à haut rythme comme je le souhaite. C’est très important en Belgique. Si on n’est pas à 100% physiquement, on n’y arrivera pas”. Voilà le noyau prévenu, il n’ya aura pas de compromis avec Ivan Leko.