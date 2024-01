Des joueurs en grève à cinq jours d'un quart de finale de Coupe de Belgique : bienvenue au pays du surréalisme

On pensait qu'Ostende avait atteint le fond du trou cette saison. Mais visiblement, il y avait encore moyen de creuser.

Tout va de mal en pis pour Ostende depuis la chute du club en D1B et même bien avant. Déjà mal en point, les Côtiers ont carrément glissé à la dernière place du classement suite à deux déductions de points, sanctionnant diverses irrégularités.

Pour le match de reprise contre Zulte Waregem, le KV a perdu son capitaine et se cherche toujours un entraîneur. Si une solution a finalement été trouvée pour que le match ait lieu avec des stewards et donc du public, un problème demeure, et pas des moindres : on ne sait toujours pas si les joueurs monteront sur le terrain.

En effet, Sporza rapporte que les salaires n'ont toujours pas été payés et que les joueurs se sont mis en grève, pour réclamer leur dû aux propriétaires américains. Hier, ils n'ont ainsi pas pris le chemin de l'entraînement. Et dire que le club s'apprête à disputer un quart de finale de Coupe de Belgique contre le RWDM.