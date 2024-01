"Quand j'ai commencé..." : Mario Stroykens révèle ce qui a changé à Anderlecht ces dernières années

A 19 ans, difficile de faire passer Mario Stroeykens pour un ancien. Il n'empêche que le Diablotin est présent depuis trois ans dans le noyau A et a vu les choses changer autour de lui.

Avec 3 buts et 3 assists depuis le début de saison, Mario Stroeykens s'affirme de plus en plus à Anderlecht. Cette saison est aussi celle du retour du club au premier plan. Pour le milieu offensif, ce n'est pas une surprise.

Il confirme que le mercato a fait la différence : "Je peux comprendre que les gens soient surpris vu notre dernière saison mais je m'y attendais. Quand tu vois la qualité dans l'équipe, tu t'attends à être dans le haut de tableau. Ou exactement tu ne sais pas, mais je savais qu'il y aurait une grande différence" déclare-t-il pour Eleven.

🗣️ | La réussite du @rscanderlecht cette saison ne surprend pas Mario Stroeykens. 💟 pic.twitter.com/fdhv0gZtnS — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 17, 2024

Stroeykens constate une approche différente par rapport à janvier 2021, quand il débarquait dans le noyau : "Le noyau était très jeune lors de mes premières saisons. Quand j'ai commencé, le capitaine était Albert Sambi Lokonga, il avait 21 ans. Quand on voit le groupe actuel, il y a plus d'expérience. Tu as des joueurs comme Vertonghen, Schmeichel et d'autres qui ont déjà une belle carrière, c'est la différence. On sent qu'il y a un équilibre dans le vestiaire. Ca aide pour un jeune joueur comme moi". Cette expérience fera-t-elle la différence dans le money time ?