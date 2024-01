Un ancien Diable Rouge et joueur d'Anderlecht devient entraîneur en Eredivisie !

Entraîneur adjoint de l'équipe première depuis le début de la saison, Maarten Martens devient le nouveau T1 de l'AZ Alkmaar. Après plus de trois ans à la tête du club, Pascal Jansen a été démis de ses fonctions.

Après Philippe Clément, Vincent Kompany et Will Still, un nouvel entraîneur belge va vivre sa première expérience comme entraîneur principal en première division.

Ancien Diable Rouge et joueur du Sporting d'Anderlecht, Maarten Martens était arrivé à l'AZ Alkmaar en juillet 2021, pour s'occuper de l'équipe U21 (travail qu'il réalisait déjà, comme adjoint, au Club de Bruges).

Cet été, l'ancien médian a été propulsé sur le banc de l'équipe première, en devenant le nouvel adjoint de Pascal Jansen, qui rempilait pour une troisième saison.

Maarten Martens nouvel entraîneur principal de l'AZ Alkmaar

Néanmoins, cette saison ne répond pas aux attentes. L'AZ est quatrième au classement, s'est qualifié de justesse en Coupe des Pays-Bas contre Hardenberg (D3) et est éliminé de la Conference League, derrière Aston Villa et le Legia Varsovie.

Des résultats qui ont valu la tête de Pascal Jansen, démis de ses fonctions d'entraîneur principal. Le club néerlandais annonce que jusqu'en fin de saison, c'est Maarten Martens qui reprend en mains le noyau A.

Une première expérience comme entraîneur principal en première division pour l'homme de 39 ans, qui rejoint donc le cercle fermé de Vincent Kompany, Philippe Clément et Will Still.