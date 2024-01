Deux pépites de Pro League bientôt réunies dans un top club européen ?

Arthur Vermeeren est l'un des plus grands espoirs du football belge. A 18 ans, le jeune milieu de terrain est titulaire indiscutable à l'Antwerp et voit les plus grands clubs d'Europe s'intéresser à lui.

Arthur Vermeeren, champion de Belgique et vainqueur de la Coupe, a totalement explosé la saison dernière avec l'Antwerp. Le néo-Diable Rouge poursuit actuellement sa progression à l'ombre du Bosuil, mais il est destiné à évoluer dans un club du top européen. Déjà cité au FC Barcelone, Vermeeren est désormais cité dans un autre grand club espagnol. Selon les informations du journaliste de Relevo, Matteo Moretto, le milieu de terrain serait ciblé par l'Atlético de Madrid. Des discussions auraient déjà eu lieu entre l'Antwerp et l'Atlético. Vermeeren, s'il vient à signer à l'Atlético, pourrait côtoyer une autre pépite du championnat belge : Bilal El Khannouss. Le joueur de Genk se dirigerait vers le championnat espagnol et les Colchoneros se montreraient les plus concrets. Uno de los perfiles que gusta al Atlético de Madrid para el centro del campo es Arthur Vermeeren, del Amberes. Ya hay conversaciones entre los dos clubes.



El centrocampista (2005) acaba contrato en 2026 y es una de las promesas de Europa.



⭐️🇧🇪 pic.twitter.com/Y4NczXGrKh — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 21, 2024