Eupen va devoir... refaire 135 kilomètres jusqu'à Molenbeek : "C'est à n'y rien comprendre"

L'AS Eupen n'a pas encore gagné son match contre le RWDM. La rencontre a été arrêtée à la 84e, mais sera terminée à huis-clos ce mercredi.

Si les supporters du RWDM espéraient infliger une défaite par forfait à leur équipe "pour l'exemple", ils en seront pour leurs frais. Le match entre le RWDM et Eupen, arrêté à la 84e ce dimanche, va devoir aller à son terme, ce mercredi plutôt que ce mardi au vu du timing serré entre l'arrêt du match et le déplacement que doivent effectuer les Pandas.

On voit donc aisément en quoi du côté d'Eupen, la nouvelle n'est pas accueillie avec le sourire. "Ce match n'est pas encore terminé. C'est à n'y rien comprendre et c'est évidemment un gros désavantage pour nous, mais c'est comme ça", regrette Christoph Enkel, directeur sportif de l'AS Eupen, dans Het Laatste Nieuws. "On ne peut rien y changer. C'est très décevant que ce match n'ait pas été à son terme, c'est dommage pour le football".

Et si Eupen ne gagnait pas ?

Le seul club qui... bénéficie de ces actions des ultras molenbeekois, c'est donc en quelque sorte le RWDM lui-même. Qui va pouvoir se remettre la tête à l'endroit et souffler un peu, puis jouer sans cette pression négative du public pour les dix petites minutes restantes. Alors que du côté d'Eupen, on aura un trajet de plus dans les jambes (135km, sans compter le retour hier...). Les Pandas jouaient jusque là le match parfait. S'ils étaient pris à froid et ne prenaient pas les trois points en fin de compte, voilà qui ferait jaser. Et créerait un précédent inquiétant pour notre football...