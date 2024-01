Les clubs belges dépouillés : un grand espoir de... 15 ans déjà proche de rejoindre un géant d'Allemagne

Les clubs belges ont de plus en plus de mal à retenir leurs meilleurs jeunes. Après l'arrière gauche Joyeux Masanka Bungi, La Gantoise pourrait perdre un autre talent au profit du RB Leipzig.

De plus en plus tôt, les puissances européennes cherchent les meilleurs jeunes aux quatre coins du globe pour les attirer dans leur académie.

En Belgique, pays où la formation est déterminante pour chaque club professionnel, conserver ses meilleurs jeunes devient de plus en plus difficile. Ils cèdent aux sirènes alarmantes de l'étranger, de plus en plus tôt.

Au mois de janvier dernier, La Gantoise a déjà perdu l'un de ses plus grands talents, Joyeux Masanka Bungi. L'arrière gauche (16 ans) évolue avec les U17 de Leipzig et casse la baraque.

Cela pousse le club "Red Bull" à intensifier ses recherches en Belgique et dans le centre de formation gantois. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Leipzig piste désormais le jeune Jorthy Mokio (15 ans) qui aurait fait craquer le club allemand.

Les dirigeants du club vont prochainement rencontrer l'entourage du joueur, en Allemagne, pour discuter de la proposition déjà déposée sur la table il y a quelques jours. La Gantoise essaye de garder le jeune défenseur central, membre des U18 Buffalos, mais le discours de Leipzig l'aurait convaincu.