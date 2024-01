Anderlecht et Maxime Dupé sont fixés : le gardien français ne jouera même pas face à l'Union

La saga Maxime Dupé prendra bientôt fin au RSC Anderlecht. Le gardien français, remplaçant de Kasper Schmeichel, va partir.

Anderlecht vit, comme prévu, un mercato assez calme. Au niveau des départs, seul Justin Lonwijk est parti. Les Mauves devraient garder le même effectif pour la seconde partie de saison...excepté un joueur.

Vous l'avez deviné, on parle bien de Maxime Dupé. Le gardien français était arrivé cet été afin de prendre la place de titulaire suite aux transferts sortants de Verbruggen et Van Crombrugge. Mais Anderlecht a ensuite transféré Kasper Schmeichel.

Maxime Dupé va quitter Anderlecht

Le Danois est depuis n°1 et le reste, alors que son niveau est remis très souvent en question. Dupé, lui, se morfond sur le banc. A Anderlecht, cela s'est transformé en véritable saga.

Dupé va bel et bien quitter le RSC Anderlecht. Récemment, on évoquait un intérêt de l'OGC Nice. Selon nos informations, son transfert serait acté. Il devrait partir demain (jeudi) pour passer ses examens médicaux et s'engager avec Nice. Il était censé jouer ce jeudi contre l'Union. Schmeichel sera très probablement titulaire.

Anderlecht envisageait de recruter un jeune gardien prometteur pour la saison prochaine. Schmeichel restera certainement le premier gardien jusqu'à la fin de la saison, car Anderlecht n'envisage pas de remplacer Dupé.