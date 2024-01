De sans contrat à titulaire avec Anderlecht dans un match crucial : qui est Mohamed Bouchouari ?

Ce jeudi, face à l'Union Saint-Gilloise, un jeune formé à Neerpede devrait faire ses grands débuts pour Anderlecht. Mais le parcours de Mohamed Bouchouari n'est pas celui de n'importe quel talent du cru.

Mohamed Bouchouari (23 ans) va donc enfin faire ses grands débuts officiels en équipe A pour le RSC Anderlecht, un peu plus de trois ans après être revenu au bercail. Car Bouchouari, au contraire d'un Théo Leoni par exemple, n'est pas de ces jeunes de Neerpede qui ont patiemment attendu leur heure. Formé au Beerschot puis à Zulte Waregem, il n'est arrivé au centre de formation d'Anderlecht qu'en 2018 pour y rester une petite année seulement.

Brian Riemer n'est donc pas totalement dans le vrai quand il en parle comme d'un "Neerpede boy". "Je ne le connaissais pas très bien car à mon arrivée, il était prêté", rappelle le Danois ; la saison passée, Bouchouari était en effet envoyé au FC Emmen, où il a disputé une saison complète. Et depuis son retour, il a convaincu le coach du RSCA. "Il a fait une bonne présaison. C'est un gars de Neerpede, qui connaît notre style. Si je devais le titulariser ce dimanche, je serais confiant", assure Riemer.

Bouchouari vu par d'anciens équipiers

En 2019, Mohamed Bouchouari avait donc quitté Anderlecht pour le F91 Dudelange. Lors de sa seule saison là-bas, il a croisé la route d'un certain Charles Morren, ancienne icône... de l'Union Saint-Gilloise. "Mohamed est un chouette petit gars ! Il a eu une bonne formation de jeune et ça se voit sur le terrain", nous déclarait-t-il en 2020, quand Bouchouari revenait au bercail après 6 mois sans club.

© photonews

"C'est un joueur technique, qui n'aime pas dégager le ballon et préférera toujours jouer un ballon, quitte à prendre un peu plus de risques. C'est la fougue de la jeunesse". Depuis, cette fougue a été travaillée et le joueur d'il y a 3 ans, encore trop limité, a certainement progressé. Car quand Anderlecht rapatrie Mohamed Bouchouari à l'époque, personne ne croit vraiment qu'il jouera un jour en équipe A. "J'ignorais qu'il avait été sans club", reconnaît ce mercredi Brian Riemer.

Il faisait quelques erreurs par manque de maturité mais progresse très vite

"Mais c'est l'une de ces belles histoires dans le football. Ce n'était pas vraiment prévu que Mohamed joue, mais il s'entraîne si bien, il a si bien travaillé au stage. J'ai un bon feeling à son sujet. Quand Patris s'est blessé, je me suis dit que j'avais hâte de voir Bouchouari jouer", assure le coach du RSCA. Plusieurs observateurs, à l'époque, soulignaient le potentiel du latéral, mais un besoin de travailler sur ses points faibles.

"Il lui manque peut-être encore l'expérience pour percer en équipe A. Il doit progresser sur le plan tactique. En jeunes, je sais qu'il était très fort, mais l'équipe A d'Anderlecht, c'est peut-être autre chose", nous déclarait Dominik Stolz, l'un des leaders offensifs de Dudelange, à l'époque (lire l'article d'époque ici). Des propos qui contrastent avec ceux de Riemer ce mercredi : "J'étais très surpris d'apprendre que ce serait ses grands débuts pour Anderlecht, tant il a une bonne compréhension du jeu, des qualités qui correspondent au club".

Morren, en conclusion, nous déclarait en 2020 : "Il faisait quelques erreurs par manque de maturité, d'expérience, mais il apprend vite et était très à l'écoute". Visiblement, cette mentalité a mené Mohamed Bouchouari jusqu'à une chance inespérée de se montrer en quart de finale de Croky Cup. "C'est une grosse opportunité pour lui. On ne reçoit rien gratuitement, jouer pour Anderlecht est quelque chose de spécial", prévient Brian Riemer. "C'est un match important, autre chose qu'un amical contre une équipe inconnue en Tunisie (sourire)". Pour Bouchouari, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, c'est peut-être ce jeudi ou jamais...