Mohamed Bouchouari vu par ses anciens équipiers : "Il doit muscler son jeu mais a de grosses qualités"

Mohamed Bouchouari a décroché un contrat à Anderlecht, qu'il avait quitté en 2019 pour Dudelange. Nous avons évoqué le jeune latéral avec quelques anciens équipiers.

Mohamed Bouchouari (20 ans) est donc revenu à Anderlecht, un an et demi après être parti tenter sa chance au F91 Dudelange. Le joueur a fait bonne impression avec l'équipe réserve, où il s'entraînait depuis plusieurs semaines, et sa signature a été officialisée ce lundi. Il vient à la fois renforcer les U21 et servir de doublure à Michael Murillo, seul back droit de métier dans l'équipe.

Une vieille connaissance du public belge a cotoyé Bouchouari au Luxembourg : Charles Morren, l'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise. "Mohamed est un chouette petit gars ! Il a eu une bonne formation de jeune et ça se voit sur le terrain", nous déclare-t-il. "C'est un joueur technique, qui n'aime pas dégager le ballon et préférera toujours jouer un ballon prendre, quitte à prendre un peu plus de risques. C'est la fougue de la jeunesse".

Je crois que Bouchouari entrerait bien dans la philosophie de Kompany

Sabir Bougrine, formé au Lierse et ex-international belge U19 qui a également cotoyé le "nouvel" anderlechtois à Dudelange, confirme : "Je crois que Bouchouari entrera bien dans la philosophie de Kompany. C'est un latéral "à la Dani Alvès", aussi bien offensif que défensif", analyse-t-il. "Il doit encore progresser mais il en est conscient".

Des progrès à faire, donc, comme le confirme Dominik Stolz, cadre offensif de Dudelange pendant le passage de Bouchouari. "Il lui manque peut-être encore l'expérience pour percer en équipe A. Il doit progresser sur le plan tactique. En jeunes, je sais qu'il était très fort, mais l'équipe A d'Anderlecht, c'est peut-être autre chose. Je lui souhaite le meilleur".

"Pour moi, il doit surtout muscler son jeu", nuance Charles Morren. "Il faisait quelques erreurs par manque de maturité, d'expérience, mais il apprend vite et était très à l'écoute. Il peut facilement pistonner sur un flanc". Et l'ex-capitaine de l'Union de conclure : "Je lui souhaite de signer". C'est chose faite, et Mohamed Bouchouari va désormais devoir prouver qu'il a mis à profit son année à Dudelange pour passer le palier nécessaire ...