Un ancien grand espoir d'Anderlecht et de la Belgique annonce sa retraite professionnelle

Formé à Anderlecht, Andy Kawaya fait ses débuts en professionnel à seulement 17 ans. Quelques mois plus tard, il joue en Ligue des Champions face à Arsenal.

Chez les Mauves, Kawaya n'explosera finalement jamais.Il part librement à Malines lors de l'été 2017. Il signe ensuite à Avellino, en Serie C italienne. La suite de sa carrière se déroulera en Espagne, à Leonesa, Cartagena puis Albacete.

Une carrière assez décevante - au vu des grandes attentes - pour celui qui avait été sélectionné dans les équipes de jeunes de la Belgique, et compte une sélection avec les Diablotins. A seulement 27 ans, il vient d'annoncer dans un entretien qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle.

Nouvel épisode-entretien EXCLUSIF;



C’est une discussion assez spéciale à plusieurs égards que Christian et Lance ont pu avoir avec Andy Kawaya.



Grand espoir du @RSCA et du football belge (Génération 96) il y a quelques années ,



Andy est revenu pour nous sur sa carrière et son… pic.twitter.com/J83MFPT19F