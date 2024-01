Un taulier de Pro League sur le départ ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, David Bates pourrait quitter la Pro League cet hiver. Le défenseur écossais du KV Malines serait dans le viseur de deux clubs turcs : Konyaspor et Kasimpasa.

Les deux clubs de SuperLig seraient en contact direct avec le joueur et son entourage. Une offre pourrait arriver très bientôt. Malines serait ouvert aux discussions.

Ancien joueur du Cercle de Bruges, Bates est revenu en Belgique à l'été 2022 pour signer à Malines. Il est depuis devenu un pilier dans la défense centrale du KVM. Cette saison, il compte 14 titularisations en 18 apparitions en Pro League.

🇧🇪 Infos #mercato :

🇹🇷 Turkish clubs pushing for David Bates! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🐉 #Konyaspor & #Kasimpasa are in direct contact with player’s side and ready to make an offer in the last days of the window.

🟡🔴 #KVMechelen open to listen the offers. #KVM #JPL #süperlig pic.twitter.com/wJPi4qelAG