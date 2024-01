🎥 C'est fait : Arthur Vermeeren offre un montant record à l'Antwerp et va signer son contrat ce vendredi (vidéo)

L'Antwerp et l'Atlético de Madrid avaient déjà conclu un accord entre les clubs. Arthur Vermeeren pouvait rejoindre le géant espagnol contre un montant avoisinant les 27 millions d'euros, bonus compris.

Restait à connaître la décision du jeune milieu de terrain, qui avait prévu de terminer la saison au Bosuil. Néanmoins, le Great Old a quelques soucis d'argent et ne pouvait pas se passer d'un tel montant.

La balle était donc dans le camp du joueur, qui était le seul à devoir encore donner son feu vert. C'est désormais clair : il deviendra officiellement un joueur de l'Atlético de Madrid dans les prochaines heures.

Ce jeudi soir, le jeune Diable Rouge était présent au Wanda Metropolitano pour assister à la victoire des Colchoneros contre le FC Séville en quarts de finale de Coupe du Roi (1-0).

Il existe à présent un accord personnel entre Vermeeren et l'Atlético. Il passera sa visite médicale ce vendredi dans la capitale espagnole, avant de parapher un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029.

⚪️🇧🇪 Here’s Arthur Vermeeren at the Wanda Metropolitano with his lawyer… …he’s set to sign for Atlético in the next 12/24h after agreement in principle reached today. 🎥 @diarioas pic.twitter.com/tgCO7FhHxO

🚨🔴⚪️ Arthur Vermeeren to Atlético Madrid, here we go! Agreement finally sealed and time for contract signing.



Medical tests to take place today for 2005 born Belgian talent.



Announcement to follow. 🇧🇪



Deal in place with Royal Antwerp since three days ago. It’s all done. pic.twitter.com/vc2bR79Roi