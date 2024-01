Un club belge charge la presse après "des rumeurs vides de transfert"

STVV connait un mercato assez animé. Les Trudonnaires voient plusieurs de leurs joueurs concernés par un départ cet hiver.

Notamment, Mathias Delorge, Matte Smets et Daiki Hashioka. Les deux jeunes joueurs belges se sont révélés lors de cette première partie de saison. Smets se dirigerait vers La Gantoise. Concernant le latéral droit japonais, l'intérêt proviendrait selon Het Belang Van Limburg...du KRC Genk. Le club limbourgeois le verrait en effet comme le potentiel remplaçant de Daniel Munoz.

A quelques heures du choc limbourgeois à domicile, le STVV a publié un communiqué. Le club dément les informations de la presse et évoque les rumeurs de transfert.

"Avant ce match, les histoires les plus folles ont été lancées. Même concernant des transferts imaginaires de Canaris vers Genk. Cependant, nous pouvons être formels : il n'y a aucun contact d'aucune sorte concernant un transfert d'un joueur de STVV vers Genk (...) Nous aimerions que les choses en restent là et qu'aucune histoire de transfert vide ne soit lancée pour déstabiliser notre club à l'approche de ce match important."

