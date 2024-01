Anderlecht dispose d'une option mais de peu de temps pour éviter de rejouer son match face à Genk

Vendredi le Conseil disciplinaire a annoncé que le match entre les deux équipes devait être rejoué. Les Mauves n'ont pas beaucoup de choix pour éviter ce replay.

La saga du "Penaltygate" continue et a pris un nouveau tournant ce vendredi avec l'annonce du Comité disciplinaire qui a annoncé que le match entre Anderlecht et Genk devait être rejoué.

Cependant, les Mauves n'en resteront pas là et vont faire appel de cette décision. Comme l'annonce la Dernière Heure, le RSCA va devoir se tourner vers la Commission d'Evocation ou la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) pour trancher une nouvelle fois dans ce dossier.

Une décision qui devra être prise et rendue rapidement puisqu'il ne reste plus qu'un bon mois et demi avant la fin de la phase classique. Si ce match entre deux prétendants aux Playoffs 1 doit se rejouer, cela peut en changer des choses au classement...