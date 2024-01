Felice Mazzù va devoir lancer d'autres Zèbres pour sauver Charleroi

Le Sporting Charleroi va avoir besoin d'un électrochoc, car Eupen arrive gonflé à bloc ce mercredi au Mambourg. Plusieurs Zèbres attendent leur heure sur le banc.

Presque tout est à jeter dans la prestation du Sporting Charleroi ce samedi face à Bruges. Mais parmi les quelques points positifs, on peut noter l'entrée dynamique de certains réservistes. Alors que peu de titulaires sont à sauver, les joueurs lancés par Felice Mazzù en seconde période ont prouvé qu'ils méritaient leur chance.

Reverra-t-on Vetle Dragsnes mercredi après sa contre-performance totale contre Bruges ? Andreas Skov Olsen n'est pas un client, certes, mais le Norvégien a pris l'eau. Roméo Monticelli (18 ans) est monté avec de l'audace mais reste à voir si Mazzù lui ferait confiance d'emblée. Qu'aurait-il à perdre, qui plus est en lançant un jeune du cru ?

Du côté des flancs, Antoine Bernier a encore une fois marqué, pour la seconde fois d'affilée. L'ancien de Seraing n'a pas le coffre pour disputer 90 minutes, on le sait, mais au vu du match d'Isaac Mbenza, Bernier pourrait bien s'installer sur le flanc gauche contre Eupen et essayer de faire la différence d'emblée.

Parfait Guiagon, à l'assist sur le but de Bernier, est aussi l'un des rares Zèbres satisfaisants cette saison. Et même rarement décevant. L'Ivoirien a fait les frais du changement de système de Mazzù, mais même si Daan Heymans a fait un match correct, Guiagon est bien plus percutant. Voir Bernier, Guiagon et le jeune et prometteur Sylla combiner, voilà qui pourrait offrir un peu de jeu face à des Pandas en forme...