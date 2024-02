Une première encourageante pour Souleyman Doumbia, en vain : "L'Antwerp marque sur sa seule occasion"

Souleyman Doumbia est à créditer d'une bonne prestation, pour sa première titularisation avec le Standard. L'Ivoirien doit encore retrouver du rythme, mais il aidera certainement Ivan Leko d'ici à la fin de saison.

Le Standard a peut-être livré l'un des meilleurs matchs de sa saison, ce mercredi soir. Contre l'Antwerp, les Rouches ont enfin montré du répondant sur le plan offensif et ont affiché une certaine solidité défensive... sauf sur le seul et unique but de la rencontre, venu de Mahamdou Doumbia.

"C'est le haut niveau, ça se joue sur des détails. L'Antwerp marque sur sa seule occasion, tant mieux pour eux. Les deux prochains matchs sont contre deux concurrents directs, il faudra travailler comme on a l'habitude de le faire pour prendre des points sur ces matchs" commentait Souleyman Doumbia, à créditer d'un bon match pour sa première titularisation.

Souleyman Doumbia aidera certainement Ivan Leko

"Je me suis bien senti. Quand je suis arrivé, on m'a très bien intégré. Je me suis tenu prêt pour pouvoir commencer rapidement. Je ne suis arrivé que mercredi dernier et samedi, j'ai déjà fait ma première entrée. C'est un peu difficile après six mois sans jouer, mais c'est comme ça que je vais reprendre du rythme rapidement."

Si Marlon Fossey a arpenté son flanc droit pendant tout le match, Doumbia est resté plus mesuré sur le côté gauche. Pour des raisons physiques... mais aussi tactiques.

"Marlon et moi ne jouions pas au même poste, c'est pourquoi il était plus offensif que moi. Il a fallu que je m'adapte au groupe et au reste, donc il est vrai que je restais un petit peu plus derrière, pour la sécurité" a conclu l'Ivoirien.