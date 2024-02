Alexander Blessin envoie un message à l'un de ses joueurs : "Il réfléchit trop"

L'Union SG s'est imposée ce mercredi soir dans le derby face au RWDM (3-2). Le coach Alexander Blessin n'était pas satisfait du match de son équipe, et a commenté l'état de forme actuel de l'un de ses joueurs.

En conférence de presse d'après-match, Alexander Blessin ne s'est pas caché. Selon lui, la prestation collective de son équipe a été "horrible".

Cependant, un Unioniste a livré une performance assez intéressante à nos yeux : Casper Terho. De nouveau titulaire sur l'aile droite, le Finlandais s'est davantage montré que ces dernières semaines (voire mois) et a tenté de créer la différence. Blessin, que nous avons questionné à ce sujet, explique où se situe la marge de progression du joueur âgé de 20 ans.

Casper Terho ? Il se met encore trop de pression

"Je ne veux pas dire que c'est un grand talent, parce que c'est toujours compliqué avec les jeunes joueurs. Mais il des qualités incroyables. Des fois, il réfléchit encore trop. Il est rapide, bon des deux pieds, mais il décide encore trop souvent de jouer vers l'arrière alors qu'il pourrait provoquer en un contre un, dans le dernier tiers. Il doit encore apprendre. C'est quelqu'un qui réfléchit trop à ses performances, il se met sous pression."

"Tactiquement parlant, il doit aussi se positionner plus vite quand nous jouons dans une ligne arrière composée de quatre joueurs. Il doit aussi gagner plus de duels, c'est sûr. Offensivement, quand il est positionné en tant qu'ailier, il doit créer plus d'actions. Je pense qu'il devrait se mettre un peu moins de pression."