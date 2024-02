"Une valeur ajoutée pour la Jupiler Pro League" : et si une arrivée très tardive changeait complètement la face du championnat ?

Pour compenser le départ d'Arthur Vermeeren, l'Antwerp a jeté son dévolu sur Eliot Matazo. L'international espoir va renforcer le milieu de terrain anversois, ce qui pourrait complètement transfigurer l'équipe de Mark Van Bommel.

Au milieu de terrain, l'Antwerp a rencontré des difficultés à Eupen et au Standard, depuis le départ d'Arthur Vermeeren. Dans les dernières heures du mercato, les Anversois ont enregistré la venue d'Eliot Matazo, qui pourrait tout changer.

"Il peut diriger le jeu, avec une bonne vitesse et une bonne vision, et est capable d'éliminer son adversaire grâce à son centre de gravité très bas. Je pense qu'il ressemble plus à Keita qu'à Vermeeren, car il aime aller dans les duels, mais c'est un joueur très complet. Je suis vraiment amoureux de ce joueur" a déclaré Olivier Deschacht dans les colonnes du Nieuwsblad.

Eliot Matazo, une valeur ajoutée pour la Jupiler Pro League

L'international espoir, prêté par l'AS Monaco jusqu'en fin de saison, a disputé 77 matchs en équipe première avec les Monégasques, dont une quinzaine en Coupe d'Europe. Malgré son jeune âge (21 ans), le médian est déjà doté d'une certaine expérience.

"C'est une réelle valeur ajoutée pour le championnat de Belgique. S'il continue de la sorte, je le vois intégrer les sommets européens très prochainement. Les choses se passeront bien avec lui à l'Antwerp. Il est aussi parfaitement bilingue, ça va l'aider dans son intégration." Avec Eliot Matazo, le Great Old pourra-t-il se battre pour le titre ?