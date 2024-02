🎥 Diabolique ! Dries Mertens continue de régaler avec un assist à la De Bruyne

Dries Mertens s'est illustré lors de la nouvelle victoire de Galatasaray. Le Diable Rouge a distillé son sixième assist de la saison, sans doute le plus beau.

Il y a quelques jours, Dries Mertens parlait ouvertement de ses envies de dire stop au football. Mais son match avec Galatasaray montre que le Louvaniste de 36 ans en a encore sous le pied.

Avec un assist sur le deuxième but de son équipe, Mertens a aidé à plier le match après seulement 11 minutes à Samsunspor, la nouvelle équipe de Benito Raman, pas encore présent dans le groupe.

Et sa passe décisive vaut le détour à elle toute seule. Trouvé dans une position plus reculée, Dries Mertens a délivré un caviar que n'aurait pas renié Kevin De Bruyne pour lancer son coéquipier Baris Yilmaz, dont on soulignera le sang-froid face au gardien. Avec cette victoire 0-2, le Gala reprend provisoirement trois points d'avance sur le Fenerbahce de Michy Batshuayi.