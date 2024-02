Les railleries semblent déjà loin : comment Igor Thiago est passé de joueur critiqué à l'un des meilleurs buteurs au monde

Un attaquant est en train de terroriser les défenses de notre championnat. Son nom ? Igor Thiago. Le Brésilien affole les compteurs et n'en finit plus de marquer. Pourtant, son début de saison ne laissait pas présager de telles performances.

Cet été, Bruges a posé près de 8 millions d'euros sur Igor Thiago, attaquant brésilien de 22 ans. La saison précédente, il s'était fait remarquer en marquant 20 buts et distribuant 11 assists en 53 matchs sous le maillot du Ludogorets Razgrad, club incontournable du paysage football bulgare.

Relativement inconnu du grand public, le football belge le découvre en barrages de Conference League, face à Anderlecht. Malgré l'élimination de son équipe, il se fait remarquer en marquant deux buts en deux matchs contre les Bruxellois.

Un début de saison compliqué

Thiago démarre assez bien sa saison en marquant 4 buts lors de ses 7 premiers matchs de Pro League. Il marque également deux buts lors des qualifications pour la Conference League.

Mais progressivement, il devient le symbole d'un Club de Bruges qui patauge sous Ronny Deila. De gros ratés, une maladresse devant le but...Il ne suffit pas de plus pour que le Brésilien devienne la cible des railleries. Il est muet en championnat entre fin septembre et début décembre. En Europe et en Coupe, il continue à marquer. Pas suffisant pour que cela rassure.

Fin novembre, Thiago est même moqué...par la Pro League elle-même. Depuis, la tendance s'est totalement inversée. La preuve que le "process" brugeois était bel et bien digne de confiance.

Igor Thiago, le facteur X du Club de Bruges qui affole les compteurs

Depuis décembre, les statistiques de Thiago sont tout bonnement stupéfiantes. C'est bien simple : il marque à chaque match. Son seul match sans but lors de deux derniers mois, c'était le 10 décembre dernier face à Malines.

Buteur face à Courtrai, Thiago compte 18 buts sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. En championnat, il en est à 11 buts sur ses 6 dernières apparitions.

Son ratio est impressionnant : un but toutes les 99 minutes en Pro League. Il participe à la performance offensive du Club - la meilleure depuis...2022. Au niveau mondial, il est juste derrière Kylian Mbappé (28 buts) et Harry Kane (27 buts) cette saison.

He just keeps going. 😮‍💨🔥— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 31, 2024

Des prestations qui ont attiré les regards du sélectionneur U23 du Brésil - en attendant un appel chez les A ? - mais qui, sans doute, vont susciter des convoitises l'été prochain. Si Thiago est désormais le symbole du Club qui remonte la pente et qui peut croire à ses chances de titre, il pourrait également être un transfert sortant de grande ampleur. La preuve que la patience doit être prônée en football, une fois de plus.