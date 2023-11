Un joueur du Club de Bruges moqué... par la Pro League

La blague de la Pro League sous-entendait que le directeur général du Club , Vincent Mannaert, ne souhaitait pas avoir Thiago dans son équipe "Fantasy", suscitant ainsi de vives réactions.

À travers la Pro League, chacun peut composer sa propre équipe de rêve. Le message de la Pro League laissait entendre que Mannaert retirerait Thiago de l'équipe de base de sa Fantasy. Cette suggestion a provoqué diverses réactions indignées.

Âgé de 22 ans, Thiago a rejoint le Club lors du mercato estival en provenance de Ludogorets. Les Blauw-Zwart ont déboursé 7,9 millions d'euros pour ce jeune attaquant brésilien. Jusqu'à présent, Thiago a participé à 25 rencontres avec le Club, inscrivant huit buts et réalisant deux passes décisives.

POV: Swapping out Igor Thiago of your #FantasyPL squad 😂



