"Je me suis trompé" : Roberto Martinez fait amende honorable et revient sur son choix calamiteux

Roberto Martinez est revenu sur un choix qui a fait polémique ces dernières semaines. Il concède que voter pour Marcelo Brozovic était une erreur.

Il y a quelques semaines, Lionel Messi a été sacré au trophée "The Best", récompensant le meilleur joueur sur l'année 2023. Une distinction qui avait étonné vu le chemin pris par la carrière du génial argentin. En épluchant les votes des sélectionneurs, plusieurs choix avaient été questionnés, dont celui de Roberto Martinez.

Devant Lionel Messi et Bernardo Silva, l'ancien sélectionneur des Diables n'a pas sacré Erling Haaland ou Kylian Mbappé mais bien Marcelo Brozovic. Il avait justifié cela par son importance dans le parcours de l'Inter Milan jusqu'en finale de Ligue des Champions mais aussi par sa fantastique Coupe du Monde avec la Croatie, qui avait terminé troisième. Le hic ? Le Mondial qatari ne faisait plus partie des tournois sur lesquels se baser pour donner son top 3.

Contacté par le journal A Bola, Roberto Martinez a avoué son erreur : "Si j’ai voté pour Brozovic, c’est parce que je me suis trompé sur la période. Quand on regarde le comportement électoral des autres, je ne pense pas avoir été le seul à se tromper. Il était logique que tout le monde regarde la performance à la Coupe du monde. Et il y a tellement de prix individuels aujourd'hui. J’ai du mal avec cela car le football est et reste un sport d’équipe".