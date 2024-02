"C'est assez, donnez-moi deux semaines de suspension si vous voulez" : au tour d'Eupen de partir en croisade contre l'arbitrage

Eupen a vécu une après-midi frustrante contre Malines (0-1). Florian Kohfeldt était hors de lui après la rencontre.

En perdant par le plus petit des écarts, Eupen a refait connaissance avec la zone de relégation. Et cela alors que les Pandas ont eu les occasions de l'emporter : "Nous étions de loin la meilleure équipe aujourd’hui. Malines a eu une occasion et demi et a marqué un but. Nous avons créé du danger, mais nous n’avons pas marqué. C’est pourquoi je suis très déçu. C’est un peu l’histoire de notre saison" déplore Florian Kohfeldt, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Très vite, l'entraîneur allemand a dévié sur l'arbitrage, coupable selon lui d'avoir oublié un penalty en faveur d'Eupen : "Nous nous demandons vraiment pourquoi ils ne regardent pas les images et pourquoi les décisions sont constamment prises contre nous. Ça suffit, ça suffit ! Je suis resté calme toute une saison. Je n’ai jamais rien dit à ce sujet, par respect pour les arbitres, mais ça suffit. C’était embarrassant".

Florian Kohfeldt appuye sur le clou : "Donnez-moi deux semaines de suspension si vous voulez, mais je dois aussi protéger mes joueurs. C’est tout simplement injuste que les arbitres ne suivent pas les règles. Et on a parfois l’impression que ce n'est pas grave parce que ce n'est qu'Eupen, qu'on ne va pas se plaindre. Mais maintenant, je me plains. Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec eux. Ils parlent toujours de respect, mais ils sont eux-mêmes irrespectueux". Eupen est avant-dernier, à trois points de Louvain, première équipe hors de la zone rouge.