Une équipe de la semaine avec 9 équipes, Bruxelles très représentée !

Le niveau de jeu ce week-end était assez faible, mais il faut tout de même présenter une équipe de la semaine. La voici, avec les trois clubs de Bruxelles représentés !

Gardien de but

OHL est sur une très belle série, et Tobe Leysen fait gagner des points aux Louvanistes. Une impressionnante victoire à Westerlo, une clean-sheet : OHL est invaincu depuis 5 matchs et Leysen y joue un grand rôle.

Défenseurs

Aligné à droite, Maxim De Cuyper a prouvé qu'il pouvait s'y débrouiller aussi bien qu'à gauche. Parfois un peu mis en difficulté, il a tout de même trouvé le moyen d'être décisif dans un match au sommet. Malheureusement, il s'est ensuite blessé. On croise les doigts pour lui.

© photonews

Le nouveau venu Haruya Fujii est l'un des renforts discrets mais indispensables du KV Courtrai cet hiver, et est impressionnant depuis son arrivée. On comprend pourquoi le Sporting d'Anderlecht était dessus : face à Charleroi, il a (encore) été très solide. Pour la deuxième fois ces dernières semaines, Daam Foulon prend place dans notre onze de la semaine, avec un bon match ponctué d'un but.

Milieu de terrain

Mamadou Sarr est l'un des invités surprise de notre équipe de la semaine. Si ce RWDM-Standard ne mérite pas vraiment d'être mis en avant, le match de la pépite lyonnaise confirme ce qui paraissait déjà clair : c'est un solide renfort pour les Molenbeekois dans la course au maintien.

Ezequiel Banzuzi a été l'un des meilleurs joueurs d'OHL lors de la belle victoire, là aussi importante, en déplacement à Westerlo, marquant l'un des trois buts. Cameron Puertas a - encore - été à l'assist et reste l'un des moteurs de l'USG, tandis que Mario Stroeykens, très en jambes, a provoqué le penalty décisif pour Anderlecht.

Attaquants

Le meilleur joueur du week-end a probablement été Alan Minda, avec deux passes décisives et un but face à Saint-Trond. Mohamed Amoura, presque comme d'habitude, est également présent, tandis que Vincent Janssen a pesé sur la défense brugeoise et délivré une passe décisive.