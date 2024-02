Vanhaezebrouck détaille sa pensée : "Les arbitres sont en fluo mais ne brillent pas..."

Après avoir critiqué spécifiquement la décision arbitrale prise suite au but de Julien De Sart, Hein Vanhaezebrouck s'est épanché un peu plus largement sur le niveau de l'arbitrage belge en général. Le coach de La Gantoise a la dent dure et la mémoire longue.

"Dans le temps où les arbitres étaient en noir, il y avait encore un peu de qualité. Aujourd'hui, ils sont en fluo, mais ils ne brillent pas" : le décor est planté dès les premiers mots de Hein Vanhaezebrouck au moment d'évoquer l'arbitrage belge. Mais le coach de La Gantoise insiste : il n'est pas seul, même s'il est le plus bruyant, à conspuer l'arbitrage belge.

"Tous les clubs disent ça. Je ne suis pas le seul à me plaindre. Ca nous coûte des points, aujourd'hui au moins un. C'est but, et qui dit qu'on ne met pas le 1-2 après ?", interroge-t-il. "Comment sortir de la crise ? Je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a des discussions ensemble en présaison, mais ils en font ce qu'ils veulent". Pour Vanhaezebrouck, ce n'est pas un problème récent, même s'il explose cette saison.

L'arbitrage belge, en chute libre ?

"On a baissé le niveau, l'encadrement... Fut un temps où les arbitres belges étaient au top en Europe", rappelle-t-il. "On sifflait des finales de Coupe d'Europe... Maintenant, on ne siffle même plus les préliminaires de la Champions League. C'est dommage pour les arbitres aussi, mais certains doivent quand même changer leur fusil d'épaule". Concernant la décision d'annuler le but de Julien De Sart, Vanhaezebrouck s'était exprimé avec colère un peu plus tôt (lire ici).

© photonews

Mais il en a rajouté une couche : "Le VAR est là pour aider. Sur la phase de Depoitre, il doit y avoir un check, c'est un penalty potentiel. L'arbitre siffle une faute, mais si le VAR voit qu'il n'y a rien, il doit intervenir et regarder la main", estime-t-il. "Je ne suis pas partisan de la théorie du complot. Mais la compensation, oui, j'y crois. Si un club est trop pénalisé, il peut y avoir compensation après, je l'ai vécu moi-même".

Les clubs et les joueurs ne décident pas seuls du classement en fin de saison

Bref, pour Hein Vanhaezebrouck, il y a "un gros problème", qu'il ne sait pas trop comment résoudre. "Je ne suis pas un analyste, je suis entraîneur et j'ai déjà assez de travail comme ça avec La Gantoise. Je n'ai pas à faire de suggestions. Mais ça a déjà eu des conséquences par le passé", rappelle-t-il. "Il y a deux ans, on joue notre avant-dernier match de la phase classique au Cercle. Il y a hors-jeu, mais le juge de ligne ne lève pas son drapeau, parce que ça, ils ne font plus, ils attendent que le VAR vérifie... sauf qu'il y a eu un bug avec le VAR, qui n'avait pas les images. C'est but, tu perds deux points et tu rates les PO1".

Rebelote la saison passée, assure le coach gantois : "La saison passée, un coup de coude de Buchanann sur Gift Orban. Tout le monde l'a vu. Pas le VAR. On termine 5e, à quelques points de Bruges. Peut-être que cette saison, ce sera pareil. Les clubs et les joueurs ne sont pas les seuls à décider du classement", conclut Vanhaezebrouck. "Allez, je m'en vais, j'en ai assez dit".