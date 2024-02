Des erreurs sanctionnées ? Voici les arbitres de la 25e journée de Pro League

Comme chaque semaine, l'arbitrage a été au centre des débats le week-end dernier. Mais malgré une erreur reconnue dans Under Review ce lundi, les arbitres concernés ont-ils été mis de côté ?

Ce vendredi 9 février, STVV et le KV Courtrai lanceront la 25e journée de championnat au Stayen. Pour l'occasion, Wim Smet, très critiqué le week-end dernier pour son intervention depuis Tubize lors d'Anderlecht-La Gantoise, sera au sifflet. Lawrence Visser sera chargé du VAR.

Samedi, le Standard recevra OHL à 16h et sera arbitré par Wesli De Cremer, aidé de Nathan Verboomen au VAR. L'Union Saint-Gilloise recevra ensuite Westerlo, et la rencontre sera arbitrée par Mr Van Damme avec Brent Staessens chargé du VAR. Bruges-Eupen sera dirigé par Jan Boterberg. Nicolas Laforge, sous le feu des critiques lui aussi, est au VAR.

Lambrechts pour Charleroi-Anderlecht

Laforge, donc, ne sera pas au sifflet le week-end prochain. RWDM-Antwerp sera dirigé par Jonathan Lardot, Ken Vermeiren à Tubize ; Malines-Genk sera sifflé par Bram Van Driessche, tandis que Wim Smet sera de nouveau l'arbitre vidéo et sera scruté de très près.

Charleroi-Anderlecht est l'un des matchs les plus chauds du week-end, et sera dirigé par Erik Lambrechts. Bert Put l'assistera depuis Tubize. Enfin, La Gantoise reçoit le Cercle de Bruges avec Lothar D'Hondt au siflfet et Jasper Vergoote derrière les caméras.

Encore de belles affiches en Croky Cup

Les nominations pour les demi-finales de la Croky Cup ont également été révélées. Bruges-Union ce mercredi sera sifflé par Bram Van Driessche ; Bert Put sera au VAR. Ce jeudi, Ostende-Antwerp sera sifflé par Nathan Verboomen. Jasper Vergoote sera aux caméras.