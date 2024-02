Une légende de l'arbitrage fustige l'utilisation du VAR en Belgique

Le week-end dernier, le VAR a de nouveau fait couler beaucoup d'encre notamment lors d'Anderlecht - Gand. Plusieurs entraîneurs se sont plaints.

Après la nouvelle polémique du VAR lors d'Anderlecht-Gand, Marcel Van Langenhove, une icône de l'arbitrage belge, s'est exprimé sur l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). "Je vois surtout un manque de personnalité chez la génération actuelle d'arbitres. Mais bon, que voulez-vous ? Il y a toujours quelqu'un derrière eux à regarder par-dessus leur épaule", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad.

Van Langenhove a été élu arbitre de l'année à huit reprises. Il possède donc une grande expertise dans ce domaine. Quel est selon lui le plus gros problème avec le VAR ? "C'est qu'ils cherchent trop les erreurs", a-t-il poursuivi. "S'il s'agit vraiment d'une faute flagrante et qu'on ne peut pas la manquer, alors ils peuvent intervenir. Mais s'il y a un doute, ils devraient laisser jouer, sinon ils provoquent des accidents".

Rendre les discussions entre le VAR et l'arbitre publiques

"Ils compliquent les choses inutilement. Au moindre contact, ils vérifient s'il y a quelque chose. S'ils voient que quelqu'un touche à peine le petit orteil d'un joueur, ils appellent l'arbitre à l'écran. Et dès qu'il a dessiné son petit carré, vous savez qu'il ira consulter le VAR."

Mais dans un climat de grosse tension autour de cette technologique, Van Langenhove a également quelques idées pour apporter plus de clarté. "Assurez-vous que les règles concernant les mains et le hors-jeu soient plus claires, cela aiderait beaucoup. Et rendez la communication entre le VAR et l'arbitre publique, car actuellement c'est très mystérieux. D'ailleurs, pourquoi les arbitres ne peuvent-ils pas expliquer leurs décisions dans la presse ? C'est inconcevable, n'est-ce pas ?"