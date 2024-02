But injustement annulé pour La Gantoise ? La réponse claire du Département des arbitres !

Au lendemain de la victoire d'Anderlecht, Bertrand Layec, le directeur du Département des arbitres professionnels, s'est exprimé sur la faute de Kandouss sur Arnstad qui a amené à l'annulation du but égalisateur de La Gantoise.

"Le premier travail du VAR est de vérifier si l'arbitre avait le focus sur la phase de jeu qui a été sanctionné à posteriori", commence Layec. "Or, on voit que Nicolas Laforge (l'arbitre de la rencontre, nda) est concentré sur l'ensemble des joueurs, mais ne peut pas voir le duel".

"Ces phases de jeu rentrent dans le cadre des incidents manqués. Le protocole du VAR permet à l'arbitre d'aller visionner la situation devant l'écran", continue-t-il. "Le VAR doit ensuite évaluer si le duel est ici clair et évident et si le fait de ne pas sifller coup franc est une erreur claire et évidente."

Anderlecht - La Gantoise : le VAR a commis une erreur !

"Dans ce cas, il y a débat. On peut considérer que le défenseur fait une sorte d'obstruction, que l'attaquant utilise ses bras pour se frayer un passage."

Layec donne ensuite l'interprétation donnée par le Département des arbitres. "Le feeling du jeu nous fait dire que l'intervention du VAR n'était pas attendue et que c'était un duel corps à corps, un contre un. Laisser le jeu se faire aurait donc été la bonne décision." Et donc, accorder le but à La Gantoise...