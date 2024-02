Le Barça est sur le piste d'un ancien joueur de Mouscron

Il y a des trajectoires de carrière parfois surprenantes dans le monde du football et celle d'Aleix Garcia en est certainement une. En effet, parti de Villarreal en 2015 pour rejoindre Manchester City, il n'avait pas eu le droit à beaucoup de temps de jeu.

Deux ans plus tard, il était prêté pour deux saisons à Girone avant de passer une saison du côté de l'Excel Mouscron. Et son passage chez les Hurlus a laissé de bons souvenirs puisqu'il compte cinq buts en 25 rencontres dont un pour son premier match.

Garcia a plutôt joué les aventuriers dans les années qui ont suivi son prêt en Belgique. Après un transfert et un passage express du côté du Dinamo Bucarest, il retourne dans son Espagne natale pour signer à Eibar. En fin de contrat la même saison, il s'engage à Girone et réalise une saison 2023-2024 incroyable avec une deuxième place au classement à l'heure actuelle.

Et récemment, c'est le FC Barcelone qui serait sur la piste du joueur. Approché par des supporters il y a un mois, Garcia avait répondu qu'il n'en savait rien.

Dernièrement, c'est Deco, le directeur sportif du club, qui a annoncé qu'il avait un oeil sur lui : "C'est un bon joueur et en fonction de la fin de saison, nous prendrons une décision".

🔵🔴 Barça director Deco on interest in signing Aleix Garcia from Girona: "Aleix Garcia is a good player, yes".



"Based on how we finish the season, we will make our decisions also about Aleix Garcia", told @esport3. pic.twitter.com/49G3YSlrLq