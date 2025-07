Crea Diables Rouches

Les Diables Rouges joueront bien à Sclessin cette saison. Plusieurs anciens Rouches pourraient revenir à la maison à cette occasion.

Jusque dans les seventies, les Diables avaient leurs petites habitudes à Sclessin. Mais depuis, leurs apparitions s'y sont raréfiées. La dernière remonte ainsi à 2019 avec cette fameuse victoire 9-0 contre Gibraltar.

Les matchs disputés dans le chaudron du Standard sont riches de souvenirs pour les Rouches. Même dans l'histoire récente de notre équipe nationale, les matchs à Sclessin ont souvent fait honneur aux Rouches, comme à Steven Defour (qui y a marqué son premier but en Diable avant d'être réclamé 'red or dead'par tout un stade), Axel Witsel, auteur de cette folle bicyclette il y a six ans, ou même Jean-François Gillet, apparu pour la dernière fois entre les perches en 2011 contre la Roumanie.

Si Axel Witsel ne devrait pas faire son retour à Liège contre le Lichtenstein (préférables vu ses tergiversations de l'été ?), d'autres joueurs élevés en cité ardente pourraient retrouver leur ancien public à cette occasion.

Commençons par le cas le plus compliqué, Arnaud Bodart. L'ancien portier des Rouches n'aura pas la tâche facile derrière Thibaut Courtois, Mate Sels, Senne Lammens et Maarten Vandevoordt. Mais Bodart n'a pas choisi le club le plus indifférent à Rudi Garcia en signant à Lille. Là non plus, y jouer ne sera pas facile. Mais il faudra surveiller sa situation dans les mois à venir avec le probable départ de Lucas Chevalier, la nouvelle idole du LOSC.