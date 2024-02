Charleroi, un choix par dépit ? "Non, c'était mon premier choix !"

Achraf Dari se dirigeait initialement vers le Sporting Charleroi... avant de finalement hésiter. Mais en fin de mercato, le Marocain a bien rejoint le Mambourg.

En début de mercato, tout semblait indiquer que Achraf Dari (24 ans) allait bien devenir un joueur du Sporting Charleroi. Une recrue de qualité, international marocain, qui a fini... par hésiter : des discussions avaient été mentionnées entre Dari et le Rayo Vallecano, ce qui avait poussé Mehdi Bayat à activer d'autres dossiers.

Finalement, Achraf Dari est bien devenu Zèbre en fin de mercato. Et il nie avoir voulu poser un lapin au Sporting : "Charleroi a toujours été ma première option, ma priorité", affirme-t-il dans La Dernière Heure. "Il y a juste des agents qui vous appellent, vous font tourner la tête à droite, à gauche...".

Mais tout est bien qui finit bien pour Charleroi, qui a là trouvé un solide renfort. Personne n'aurait en effet parié sur la venue... d'un demi-finaliste de Coupe du Monde au Mambourg. Dari avait disputé 90 minutes en demi-finale contre la France, avant de marquer le but de l'honneur en petite finale (défaite 2-1 contre la Croatie). Un sacré CV.

"En signant à Charleroi, je veux aider le club (...) et j'aimerais bien sûr retrouver l'équipe nationale. J'espère avoir plus de temps de jeu ici dans ce but", clame Achraf Dari avec ambition. Pour ce faire, il faudra être très performant, car le RCSC est en grande difficulté au classement...