Un joueur de l'Antwerp furieux : "C'est honteux !"

L'Antwerp se déplaçait ce jeudi soir à Ostende en demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Le Great Old n'est pas parvenu à gagner face au 14e de Challenger Pro League (1-1).

Dans sa réaction d'après-match, l'Anversois Jelle Bataille - également passé par Ostende - s'est montré lucide. "On ne peut pas accepter ça, surtout de cette manière."

"Nous avons contrôlé jusqu'au 0-1 et nous avons soudainement pensé que le travail était déjà fait. Cela se voit à tous les niveaux : le langage corporel, la vitesse du ballon. C'était une performance honteuse", a-t-il déclaré selon des propos relayés par Het Gazet Van Antwerpen.

Bataille a cependant failli marquer le but de la victoire face à son ancien club. "Cela aurait été très bien de marquer ici. Le but a été bien sauvé. C'était bien de revenir à Ostende. Je garderai ce but pour le match retour."