Les Francs-Borains évitent le pire face aux jeunes du Club de Bruges

Le RFB recevait le Club NXT ce vendredi soir. Les hommes de Sébastien Grandjean s'en sont bien sortis.

Les Francs-Borains ont été menés de deux buts par le Club NXT ce vendredi, suite à deux buts rapides tombés après le premier quart d'heure. Benjamin Faraas (18 ans) ouvrait le score à la 16e, avant que Lenn De Smet (19 ans) double la mise deux minutes plus tard. Mais les hommes de Sébastien Grandjean ont réussi à revenir et prendre un point (2-2).

Le RFB a été sauvé par Jordan Kadiri (23 ans), auteur de son second doublé de la saison, et pourra même avoir des regrets : les Francs-Borains ont tiré... 30 fois au but. Ils sont cependant tombés sur un excellent Josef Bursik, l'international U21 anglais rappelant pourquoi le Club l'a acheté en janvier 2023 avec l'équipe A en tête.

Dans l'autre rencontre du soir en Challenger Pro League, Deinze et le Patro Eisden se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Le Beerschot peut en profiter, en cas de victoire face au SL 16, pour prendre 3 points d'avance en tête du classement.