Voici le 11 de départ choisi par Leko pour sauver la peau du Standard

Ivan Leko le sait : la pression sera énorme ce samedi pour la réception de OHL. Et l'ancien coach du Club de Bruges et de l'Antwerp a fait des choix qui feront parler.

Pour cette rencontre, que le Standard doit absolument gagner, Ivan Leko a fait des choix forts. Exit le jeune Sahabo, Sowah est sur le terrain pour cette rencontre. Mais allons voir du côté de la défense.

Devant Bodart, on retrouve Laifis, Noubi, Fossey et Doumbia. Le milieu de terrain est composé de Alzate, O'Neil et Price.

Pour marquer des buts, le coach croate se repose sur Kanga, Sowah et Kawabe. On note donc la grosse absence : celle de Djenepo, qui est sur le banc. Est-ce que cela suffira pour prendre les trois points ? Réponse dans un peu plus de deux heures.