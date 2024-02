La grande réforme de l'arbitrage pourrait avoir lieu la saison prochaine ! Voici les idées avancées par l'Union Belge

L'arbitrage est encore au centre de toutes les discussions, en ce début d'année 2024. À l'approche des Play-Offs, l'Union Belge veut faire le maximum pour limiter les discussions autour des hommes en noir et réfléchi à l'instauration de plusieurs règles.

Chaque journée de championnat provoque son lot de discussions et de réclamations concernant l'arbitrage et le VAR. Un problème tel que Brian Riemer était arrivé à une conclusion sans appel : la Pro League doit faire appel à des arbitres étrangers.

Si les Play-Offs approchent à grands pas et inquiètent déjà vu les erreurs accumulées pendant la phase classique, l'Union Belge semble mettre en place une restructuration du système... pour la saison prochaine.

Un arbitrage professionnalisé, technologique et plus clair ?

Tout part du départ de Bertrand Layec, qui ne sera pas prolongé. Le patron des arbitres, qui recevrait près de 15.000€ par mois pour un apport assez discutable, pliera ses bagages au mois de juin, après la saison.

Herbert Fandel, président du Conseil de l'arbitrage professionnel, est également critiqué. Selon le Nieuwsblad, l'Union Belge souhaiterait que Lorin Parys, PDG de la Pro League, siège aux côtés des représentants des ailes flamandes et wallonnes au PRD, le département de l'arbitrage professionnel. La création d'un organisme indépendant de coordination des arbitres, comme c'est le cas en Premier League, est aussi étudié.

© photonews

D'autres sujets sont aussi sur la table, comme la professionnalisation des arbitres. Aujourd'hui, 11 arbitres détiennent le statut semi-professionnel, ce que l'Union Belge aimerait changer. Une solution qui coûte de l'argent, toutefois. Le Nieuwsblad ajoute que l'étude de la technologie du hors-jeu semi-automatique est par ailleurs étudiée.

Le changement le plus probable a déjà été évoqué par beaucoup et devrait rapidement voir le jour. Celui d'une distinction claire entre les arbitres formés pour officier sur le terrain, et ceux pour officier dans le VAR à Tubize. Deux équipes permanentes d'arbitres principaux et assistants devraient être constituées en fin de saison. Pas encore de nouvelles concernant la Challenger Pro League, où l'intégration du VAR ne saurait être qu'une bonne chose.