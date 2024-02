L'Union Saint-Gilloise existe-t-elle sans Brighton ? Le président Alex Muzio réagit

Le FC Bruges avait taquiné l'Union Saint-Gilloise la saison passée, avec une banderole dénonçant les liens entre l'USG et Brighton & Hove Albion. Alex Muzio, président unioniste, préfère en rire.

"No pounds, no Union" : la banderole des supporters du Club de Bruges la saison passée dénonçait les liens supposés entre l'Union Saint-Gilloise et l'autre club de Tony Bloom, Brighton & Hove Albion. Les Seagulls ont déjà prêté des joueurs à l'USG, tels que Kaoru Mitoma et Simon Adingra, tandis qu'Undav a signé à Brighton l'année passée.

Mais Alex Muzio a préféré rire de ces accusations : "J'ai trouvé cette banderole très drôle. Pensez-vous que, disons, Kevin MacAllister y a compris quelque chose ? Personne ici n'a dit un mot au sujet de Brighton aux joueurs qui arrivent", assure le président de l'Union dans Het Nieuwsblad. Muzio affirme que les finances unionistes sont désormais à sa charge, pas à celle de Tony Bloom.

"Et si l'Union était Charleroi B ?"

"L'argent doit désormais venir de moi, et pas de Tony. Nous avons dû modifier les budgets et j'ai dû liquider certaines choses pour augmenter le capital. J'y suis parvenu, mais je ne suis pas aussi riche que Tony", explique Muzio, qui souligne également que les liens entre l'Union et Brighton sont désormais ténus.

"Nous n'avons aucun membre de staff ou joueur de Brighton chez nous, nous ne partageons rien. Peut-être que l'Union est plutôt Charleroi B ? Lazare vient de là, et eux ont Bager, Marcq et Mazzù", plaisante Alex Muzio.