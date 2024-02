Voici la meilleure équipe de Belgique depuis le début de l'année 2024

L'Union Saint-Gilloise est en tête du championnat mais ce n'est pas la meilleure équipe depuis le début de la nouvelle année (en attendant le résultat face à Courtrai). Une autre équipe de JPL est en train de cartonner.

Il ne reste que quatre journées dans cette phase classique de la saison 2023-2024 de Jupiler Pro League et surtout tellement d'enjeu pour toutes les équipes, qu'elles se battent pour une place en Playoffs ou pour se positionner au mieux en Playdowns.

S'il y a des équipes qui ont du mal à se relancer depuis le break hivernal, d'autres ont le vent en poupe et cartonne depuis la reprise après les fêtes de fin d'année.

Malines cartonne avec Hasi

A l'heure d'écrire ses lignes, une équipe surprend et ne s'arrête plus : Malines. Le KaVé est tout simplement la meilleure équipe de Belgique depuis le début de l'année 2024 avec un bilan de 14 sur 18 soit quatre victoire en six rencontres.

Après un début de saison très compliqué, l'équipe désormais coachée par Besnik Hasi est en train de remonter la pente et signe une solide 8e place avec 36 points soit... trois de moins que le Cercle Bruges, première équipe en Champions Playoffs actuellement.

Malines pourrait cependant voir son incroyable bilan de début d'année être égalé par... la meilleure équipe du championnat depuis le début de saison : l'Union. Les Bruxellois se déplacent à Courtrai dimanche et pourraient également signer un 14 sur 18 en cas de victoire.

Des Courtraisiens qui seront la prochaine cible de Malines, l'équipe en forme, lors de la 27e journée de Jupiler Pro League le week-end prochain.