Pas une, pas deux, mais trois bonnes nouvelles venues de l'infirmerie du Standard !

Comme attendu, Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden ont repris l'entraînement collectif, cette semaine. Mais, troisième bonne nouvelle pour Ivan Leko, c'est aussi le cas d'Ibe Hautekiet.

Ivan Leko ne compte plus les problèmes au Standard, et est notamment aux prises avec son infirmerie. Rien que dans le secteur défensif, Vanheusden, Ngoy, Bokadi, Hautekiet et Fossey ont été blessés depuis l'arrivée du Croate.

Pour l'Américain, on le sait, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il ne devrait revenir que pour les Play-Offs, 2 ou 3, des Rouches. Bokadi, on le sait aussi, le souci date de plusieurs semaines, et précisément du déplacement au RWDM.

Désespérément, Leko attendait donc le retour de sa paire en défense centrale, ainsi qu'Ibe Hautekiet. Aiden O'Neill ayant disputé 60 minutes en défense centrale à Westerlo, le retour de l'ancien du Club de Bruges n'est pas de refus.

Avec optimisme, l'entraîneur du Standard espère le retour de ces trois joueurs pour le déplacement à l'Union Saint-Gilloise, dimanche. S'ils sont jugés trop courts, ils pourront aider les leurs à partir de la réception de La Gantoise, début mars, et ainsi prendre les points nécessaires pour se mettre définitivement à l'abri.