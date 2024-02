Anderlecht et Kompany sont-ils en partie "responsables" de l'éclosion tardive de Sambi Lokonga ?

Jürgen Klopp a encensé Albert Sambi Lokonga, et ce n'est pas souvent que l'Allemand s'exprime sur des cas individuels. Mais le milieu belge de 24 ans est devenu le playmaker de Luton Town.

Et si Vincent Kompany était en partie responsable du fait que Sambi Lokonga a mis trois ans à faire l'unanimité ? Kompany encensait Sambi à chaque occasion, et le frère de Paul-José Mpoku était déjà persuadé de ses propres qualités à l'époque. Mais quand l'ancien capitaine de Manchester City parle, l'Angleterre l'écoute, et a donc suivi le capitaine d'Anderlecht de près.

Kompany l'a surévalué trop tôt

Problème : Sambi Lokonga était déjà un bon joueur, mais il n'était pas prêt pour la Premier League il y a trois ans. C'est ce que nous avions écrit à l'époque et c'est toujours notre opinion. Bien jouer ne suffit pas dans la compétition la plus difficile du monde : la mentalité, la détermination et le développement physique doivent également être présents.

© photonews

Sambi n'était pas assez avancé sur ces trois plans à l'époque. Il lui manquait la volonté de prendre ses responsabilités à chaque fois. Il était déjà capitaine d'Anderlecht, mais ne répondait pas présent à tous les matchs. Certes, dans des circonstances difficiles, mais un transfert dans un grand club comme Arsenal devrait signifier que vous êtes au sommet de vos capacités.

Ce n'était pas encore le cas. Anderlecht était d'ailleurs bien content des 17,5 millions qu'ils ont pu obtenir pour lui. Kompany reconnaîtrait certainement maintenant que c'était trop tôt. Le RSCA l'a mis en vitrine pour renflouer ses finances.

Sambi peut-il sauver Luton Town ?

Les louanges de Jürgen Klopp ne sont pas surprenantes et sont méritées. À Luton Town, Sambi porte l'équipe. Son pourcentage de passes réussies sur toute la saison est légèrement supérieur à 90 %. Lors des derniers matchs, il était même autour de 95 %. Depuis qu'il est titulaire indiscutable, Luton Town a pris 11 de ses 21 points.

Actuellement, Luton se situe juste au-dessus de la zone de relégation. Si Sambi Lokonga parvient à les maintenir en Premier League, ce serait l'un des plus grands miracles des dernières années : personne ne misait un kopeck sur leurs chances. Leur stade pittoresque mais vétuste, qui avait fait le buzz lors de leur montée, n'a sur papier "rien à faire" en Premier League.

Reste une inquiétude : ce mercredi, Albert Sambi Lokonga est sorti blessé à la pause contre Liverpool. Sans lui, Luton Town en a pris 4 en seconde période, alors que les Reds étaient menés à la pause. Une preuve de plus de son importance cette saison. Les chances de maintien de Luton semblent liées à leur Belge.