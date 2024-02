Alexander Blessin reste les pieds sur terre : "On se concentre déjà sur le Standard"

L'Union s'est imposée méritoirement ce jeudi soir face à l'Eintracht Francfort. Alexander Blessin a beau avoir déclaré que le championnat était la priorité, il n'a pas boudé son plaisir.

En conférence de presse d'après-match, Blessin l'a affirmé directement : "Notre meilleur match de la saison jusqu'ici ? Bien sûr ! On peut vraiment être fiers. On a très bien démarré, en restant calmes avec le ballon, on a attendu le bon moment pour partir en transition."

"J'ai vraiment eu le sentiment qu'on maîtrisait le match. J'ai presque eu une crise cardiaque à deux moments, mais Anthony (Moris) nous a bien sauvés. Mais si je devais résumer la rencontre, je dirais que c'est pleinement mérité (...) Sur l’ensemble des deux matchs, vu la façon dont on a dominé à domicile pendant soixante minutes et puis ce soir, on mérite de passer au tour suivant.”

Alexander Blessin s'extasie sur la qualification de l'Union

Une grosse performance pour cette équipe, pourtant inexpérimentée en Europe. "C'est une première européenne pour beaucoup de mes joueurs. Dans un stade pareil...C'est à couper le souffle ! Personne ne pariait sur nous. C'est une grande fierté."

Le prochain match arrive vite, ce dimanche face au Standard. "On est toujours dans une phase d’apprentissage. On connait encore des creux, comme contre Bruges ou Westerlo. Mais on s'améliore toujours. Cela nous prépare encore pour la suite. Je l'ai dit aux gars : 'Ce soir, vous pouvez boire une bière'. Mais le lendemain, il faut déjà se concentrer sur le match contre le Standard - sur qui est disponible, qui a des petits soucis etc."