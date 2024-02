Ferran Jutgla, encore à Bruges la saison prochaine ? "Certaines choses doivent être éclaircies"

Ferran Jutgla est un travailleur acharné. La suspension d'Igor Thiago fera de lui l'attaquant titulaire du Club de Bruges pour la réception du Sporting d'Anderlecht, dimanche. L'attaquant espagnol a faim et le fait savoir.

Pas d'Igor Thiago avec le Club de Bruges, dimanche contre le Sporting d'Anderlecht. L'attaquant brésilien a été exclu en fin de partie lors du derby contre le Cercle et doit purger une semaine de suspension.

En fin de saison, l'avant-centre de 22 ans rejoindra Brentford, qui a déboursé 37 millions d'euros. Le poste d'attaquant de pointe sera donc à nouveau disponible, en Venise du Nord.

"Quand je suis arrivé ici, il y a un an et demi, le plan était que nous jouions dans un système à deux attaquants. Je devais évoluer comme deuxième attaquant à côté d'un joueur plus costaud physiquement" a déclaré Ferran Jutgla en conférence de presse, selon des propos retranscris par le Nieuwsblad.

Ferran Jutgla sera-t-il encore au Club de Bruges la saison prochaine ?

L'Espagnol pourrait donc être aligné aux côtés de Thiago, mais cela ne semble pas faire partie des plans de Ronny Deila. "J'ai aussi connu ma meilleure période dans ce système, au début. Mais beaucoup de choses ont changé depuis mon transfert, on ne joue qu'avec un seul attaquant de pointe. Oui, je peux aussi jouer sur le côté. Mais je ne pense pas que ça rende service à mes qualités."

La question se pose donc concernant la saison prochaine. Jutgla estime que Deila ne doit pas adapter son système juste pour lui et aimerait rester en Venise du Nord, mais certaines choses doivent être éclaircies.

"J'aimerais savoir quels sont les projets pour la saison prochaine. Le club compte-t-il encore sur moi ? Est-ce que je me sens toujours bien ? Être bien payé est une chose, mais n'aimez-vous pas aussi entendre que votre travail est apprécié de temps en temps ?", a conclu Ferran Jutgla.