Kasper Schmeichel a appris à connaître le Parc Duden : "Le vestiaire est trop petit pour faire rentrer un vélo"

Kasper Schmeichel commence à retrouver ses meilleures sensations avec Anderlecht. Mais il dément avoir perdu du poids.

"Je me sens affûté, mais je n’étais pas moins affûté en début de saison" déclare Kasper Schmeichel à la Dernière Heure, coupant court aux rumeurs qui le mentionnaient loin de son état de forme optimal lors de ses premières semaines au Lotto Park.

Une scène a tout de même fait parler : après le match de Coupe à l'Union Saint-Gilloise, Schmeichel a effectué des tours de terrain alors qu'il avait disputé tout le match : "Après chaque match, je fais un cooling down à vélo, surtout pour réinitialiser mon cerveau. Mais le vestiaire de l’Union est trop petit pour y placer un home-trainer. Pour un gardien, un match est plus fatigant mentalement que physiquement" confie-t-il.

Et ce n'est pas le seul élément de sa routine d'après-match : "Quand je rentre chez moi, je pense encore au match pendant un certain temps. Mais à la maison, je dois être un père pour mes enfants et j’ai donc établi une règle : à minuit, je tourne le bouton. Que le match se soit bien passé ou pas, que je râle ou pas : je lâche tout à minuit et je me focalise sur le match d’après. Sinon, on reste dans une spirale négative". Qu'il se rassure, le Jan Breydel devrait être assez grand pour faire rentrer son home-trainer.