La confession surprenante de Kasper Schemeichel sur la pique de Carl Hoefkens à son encontre

Les propos de Carl Hoefkens envers Kasper Schmeichel avaient fait couler beaucoup d'encre. Mais le gardien danois n'y accorde pas beaucoup d'importance.

"Ce gardien n'arrive pas à se coucher jusqu'à ses poteaux. Placez la balle dans un coin. Ce sera but, c'est garanti" : dans sa causerie d'avant-Clasico, Carl Hoefkens avait créé la polémique avec ses propos visant le gardien d'Anderlecht Kasper Schmeichel.

Mais le portier a confié à la Dernière Heure ne pas s'en formaliser : "Je n’ai pas besoin d’être motivé (rires). Je n’ai jamais voulu donner tort à qui que ce soit. Et je vous assure que je ne l’ai pas encore vue, cette vidéo. Quand on est dans le football, on a le choix : soit on lit tout ce qu’on dit sur vous sur les réseaux sociaux, soit on ne le fait pas. J’ai la chance de faire partie de la deuxième catégorie".

Schmeichel accorde ainsi plus d'importance à l'avis de personnes qu'il estime : "Je reçois tellement d’informations, des datas et des analyses de mes entraîneurs, que ma tête exploserait si je devais assimiler encore plus d’infos. Si on veut une longue carrière, il faut agir de cette façon. C’est chouette que Jan (Vertonghen), Jesper (Fredberg) et le coach m’aient défendu. Mais dans le foot, tout le monde a un avis : c’est pour cela que j’aime ce sport. Si Hoefkens pensait cela, il peut le dire". Depuis, le gardien des Mauves a répondu sur le terrain en haussant son niveau de jeu.