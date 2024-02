Le Standard s'est de nouveau incliné ce dimanche face à l'Union malgré une prestation intéressante (2-1). Buteur pour les Rouches, Moussa Djenepo a adressé un message fort après la rencontre.

Monté au jeu à la mi-temps, Moussa Djenepo a directement été décisif. Le Malien a repris un corner et réduit l'écart à 2-1. Ce premier but de la saison avait pour lui un goût amer.

"Ce but cela ne change rien. Pour moi c’est dur de parler parce que le résultat est décevant", a déclaré Djenepo au micro de la RTBF. Pour l’instant la chance ne nous sourit pas, mais on va rester ensemble, on ne va pas baisser les bras et on va se battre."

Standard : Moussa Djenepo envoie un message d'unité

Le Standard, 11e du championnat à trois matchs de la fin de la phase classique et avec seulement 3 points d'avance sur la zone rouge, va trembler jusqu'au bout.

Djenepo a adressé un message d'unité à toute la maison mauve. "Les joueurs et les supporters sont dans le même bateau. On doit rester ensemble et soudé sur ce chemin difficile. On doit rester confiant. On est le Standard, on va s’en sortir."