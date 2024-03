Critiqué à son arrivée, un transfert hivernal du Standard s'impose progressivement et rassure aussi en vue de la saison prochaine

Le poste de latéral gauche, un véritable chantier qui a duré plus d'un an au Standard. Une recherche stoppée par l'arrivée de Souleyman Doumbia, qui monte en puissance.

Son arrivée avait fait sourire les rivaux historiques du Standard et leurs supporters. Souleyman Doumbia, un joueur resté sans club pendant six mois après son départ libre d'Angers, devait renforcer le flanc gauche des Rouches.

Cette recherche, elle a été menée durant plus d'un an par les dirigeants liégeois, qui ont finalement jeté leur dévolu, le 24 janvier, sur l'ancien de Rennes et du centre de formation du PSG.

Depuis son arrivée, l'Ivoirien a essentiellement évolué sur le côté gauche... de la défense centrale du Standard, pour palier aux nombreuses blessures dans ce secteur du jeu. À l'Union, pour la première fois pendant 90 minutes, Doumbia a reçu un rôle qui se rapproche de ce qu'il a l'habitude de faire, en qualité de piston gauche.

© photonews

Souleyman Doumbia, le meilleur coup du mercato hivernal du Standard ?

Progressivement, que ça soit à l'une ou l'autre position, Doumbia rassure. Sa condition physique, remise en question par beaucoup à sa signature, tient plus que la route et le joueur de 27 ans a déjà montré que jouer au football, il savait faire.

Au Parc Duden, Doumbia a rendu la tâche très compliquée à Castro-Montes et Loïc Lapoussin, monté au jeu sur le côté droit unioniste. Même Mohamed Amoura, lancé plusieurs fois dans la profondeur, n'a pas su se défaire du numéro 15 du Standard, qui s'imposait grâce à sa dimension physique.

Si les Rouches parviennent à éviter les play-downs, la direction liégeoise va demander à Ivan Leko de privilégier les joueurs qui seront encore là la saison prochaine pour disputer les Europe Play-Offs, comme nous l'écrivions cette semaine.

Tel que mentionné le 21 février dernier, le Standard devrait bien lever l'option dans le contrat de Souleyman Doumbia, qui serait alors lié au Matricule 16 jusqu'en juin 2026. Doumbia, c'est peut-être la bonne pioche du mercato hivernal de Pierre Locht et Fergal Harkin. Mais il faudra, assurément, plus de 381 minutes pour le confirmer.