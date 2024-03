"Je suis tout le temps stressé" : Ivan Leko compte sur son 12e homme pour assurer le maintien du Standard

"Je suis tout le temps stressé" nous assure Ivan Leko, qui ne laisse pourtant pas transparaitre ce sentiment lors de ses différentes conférences de presse. L'entraîneur du Standard a appris, pendant sa carrière de joueur, à se remettre continuellement en question.

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a abordé la rencontre importante qui attend le Standard, contre La Gantoise. L'entraîneur croate est resté évasif sur l'état de son noyau, notamment concernant les retours de Lucas Noubi et Nathan Ngoy.

Le T1 des Rouches est également revenu sur la réunion qui s'est tenue en début de semaine avec Pierre Locht, Fergal Harkin et des représentants des supporters du Matricule 16.

"Le meeting était honnête, avec une bonne communication. On était là pour ça, les supporters avaient des questions et on a tenté d'y répondre aussi honnêtement que possible en acceptant la situation. Tout le monde a le même but de gagner. Tout le monde au club, le staff, les supporters se mettent à la disposition des joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles sur le terrain."

Le Standard compte sur son 12e homme pour assurer son maintien

En conférence de presse et à l'interview, Ivan Leko parait toujours très calme. Son discours est posé, clair, montre qu'il sait où il va et ne laisse pas transparaitre la tension provoquée par la situation du club.

"Je suis tout le temps stressé, même si je ne le montre pas. Je pense en permanence à ce que je peux faire de mieux. En 17 ans de football professionnel comme joueur, j'ai appris à gagner et perdre. J'ai appris à me regarder dans le miroir et à me dire que si je me donne et que si je fais les choses correctement, les résultats viendront par arriver."

"Partout, on veut toujours se battre pour le club. Encore plus ici, dans un club de puissance et d'émotion. Tout le monde a besoin de le sentir, pour aller chercher ce pourcent, ces 5% ou ces 10% qui feront la différence. Cela reste un match de football et c'est sur le terrain qu'on a besoin de faire la différence" a conclu Ivan Leko.