🎥 Soirée cauchemardesque pour Joseph Nonge avec la Juventus : "Il ne pouvait pas faire pire"

La Juventus a perdu à Naples dans les derniÚres minutes dimanche soir. Joseph Nonge est monté en fin de match et est... ressorti aussi tÎt.

La Juventus s'est incliné dans le choc de dimanche en Serie A après avoir encaissé un but dans les dernières minutes de la rencontre face à Naples. Un but qui résulte d'une faute de Joseph Nonge, qui est loin d'avoir passé une bonne soirée.

En effet, le Diablotin n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de la Vieille Dame et doit se contenter de quelques minutes à l'occasion. Dimanche, Massimiliano Allegri lui a donné l'opportunité de fouler le terrain en le faisant monter à la 76e minute.

Le cauchemar de Nonge

Douze minutes plus tard, Nonge a commis une faute dans le rectangle sur Victor Osimhen. Ce dernier a manqué son penalty mais Giacomo Raspadori était présent pour repousser le ballon dans les filets. Deux minutes après les faits, Allegri a décidé de... sortir le Belge pour faire monter Danilo.

Résultat des courses pour Nonge : une montée au jeu, un penalty provoqué, un but encaissé, une sortie et une défaite dans la foulée. "Il n'aurait pas pu y avoir une pire montée au jeu. En moins d'un quart d'heure, il commet la faute qui amène le penalty et offre la victoire à Naples", a écrit Tuttomercatoweb.

Une soirée à largement oublier...