Éliminé par l'Antwerp, il voit l'Union gagner la Coupe en finale

L'Antwerp a atteint la finale de la Coupe au détriment du KV Ostende la semaine passée. Brent Laes, défenseur ostendais, voit cependant l'Union l'emporter.

Le KV Ostende n'a pas réussi l'exploit. En difficulté sportivement et en coulisses en Challenger Pro League, les Côtiers rêvaient encore d'une qualification pour la finale de la Croky Cup. "Bien sûr qu'on y croyait, nous n'étions jamais qu'à 90 minutes de la finale", souligne Brent Laes. "Mais on savait que c'était dur d'aller gagner au Bosuil. C'est toujours un match difficile devant leurs supporters. Les nôtres aussi ont été incroyables, ils sont venus de loin pour nous".

Un soutien bien normal pour une équipe dont le parcours aura été exemplaire. "Il faut juste reconnaître qu'on a perdu contre une meilleure équipe, qui a fait le triplé avec championnat, Coupe et Supercoupe l'année passée", pointe Laes. "Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut être fiers de notre parcours. On a éliminé Genk, le RWDM, Eupen, fait 1-1 contre l'Antwerp à la maison. C'est une équipe de Ligue des Champions", continue le défenseur ostendais.

L'Union favorite en finale

Désormais, Ostende peut se focaliser sur son vrai objectif : le maintien en Challenger Pro League. "Je ne sais pas si la Coupe a été une distraction", relativise Laes. "Il ne faut pas oublier que depuis le début de l'année 2024, on a pris 12 points en championnat (15, depuis, nda). En cas de maintien, la saison sera réussie, surtout compte tenu du fait qu'on nous a enlevés 6 points avec lesquels on serait déjà presque safe. Maintenant, la réalité est qu'on est proches de la zone rouge et qu'il faut s'en éloigner".

Quant à la finale, le Côtier la regardera. "Je souhaite voir un beau match, mais je ne pense pas que c'est du 50/50, non. J'espère que l'Union va le faire. Si je devais parier, ce serait sur eux, mais en Coupe, tout est possible : nous avons bien atteint les demi-finales", conclut-il.