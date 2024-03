La Gantoise n'a pas encore gagné la bataille pour sa pépite Jorthy Mokio : les grands clubs continuent de rôder

Jorthy Mokio était sur le banc au Standard de Liège, mais n'a pas reçu l'opportunité de monter au jeu - les circonstances n'ont pas aidé. Jusqu'à présent, le prodige de 16 ans semble décidé à rester à La Gantoise, mais rien n'est encore certain...

La Gantoise traverse des mois difficiles, depuis son mercato hivernal en forme d'exode lucratif. Cependant, un rayon de lumière pourrait bientôt briller. Hein Vanhaezebrouck avait déjà emmené Jorthy Mokio, alors âgé de 15 ans, en stage hivernal ; c'était une première étape pour ce jeune talent dans son développement, car depuis lors, le jeune belge a connu une ascension fulgurante en 2024.

Jorthy Mokio est un défenseur central gaucher qui pourrait également être utilisé comme milieu de terrain défensif. Désormais âgé de 16 ans, il a pu être emmené avec l'équipe A lors du déplacement à Sclessin, ce qui était un message clair de confiance en son talent. Et une façon, aussi, de lui envoyer un signal, lui qui n'a pas encore signé de contrat à long terme.

Mokio est très courtisé en Europe

Mokio est un véritable produit gantois - il a grandi à Ledeberg. Fin février, il a fêté ses seize ans et a immédiatement célébré cela avec une première sélection dans l'équipe première des Buffalos. Il n'a finalement pas joué à Sclessin, mais il est déjà certain que le jeune aura probablement sa chance cette saison dans l'équipe de Hein Vanhaezebrouck. Le défenseur est considéré comme l'un des plus grands talents du pays et est courtisé par les grands clubs de toute l'Europe.

L'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich ont été mentionnés ces dernières semaines, mais il a également été en contact avec l'AC Milan et au PSV Eindhoven. Il y a peu, le frère du joueur, dans une story Instagram depuis supprimée, était en effet à Eindhoven.

?️ Dans un podcast avec « A Tripod Cast », Jorthy Mokio (16 ans, défenseur) a exprimé son intention de se concentrer sur La Gantoise.



Il a admis avoir été approché par le Bayern, l'Ajax, Manchester City et le Real Madrid. pic.twitter.com/tccqZuCLbW — Belgium Touch ?? (@BelgiumTouch) March 3, 2024

Bientôt la décision ?

Le joueur lui-même aurait pris sa décision : il veut rester à Gand et y lancer sa carrière. Mais cela n'empêche pas son entourage de jouer au jeu de l'offre et de la demande, et d'attendre les offres "impossibles à refuser" qu'on a déjà pu connaître par le passé. En vue d'un départ cet été ? Cela serait toujours possible, si rien ne change.

Les Buffalos font en tout cas tout leur possible pour le choyer. Avec, probablement, du temps de jeu d'ici à la fin de la saison. Affaire à suivre...